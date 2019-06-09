İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinin ilk 8 gününde 70 vatandaşın trafik kazlarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Soylu, “Geçen yıl ortalamalarına göre kazalarda ölüm oranı yüzde 52,7, son 10 yıla göre ise yüzde 55,6 azaldı” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinin ilk 8 gününde 70 vatandaşın trafik kazlarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinin ilk 8 gününde 70 vatandaşın trafik kazlarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Soylu, “Geçen yıl ortalamalarına göre kazalarda ölüm oranı yüzde 52,7, son 10 yıla göre ise yüzde 55,6 azaldı” dedi.

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