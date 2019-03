İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ben niye gidiyorum doğuya? Sadece terörü koordine etmek mi? Eğer öyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sadece onun için gidiyor değilim. 13 yaşındaki çocukları alıp dağa götürüp o Karayılan">Murat Karayılan hayvanıyla o Cemil Bayık hayvanına masalarında meze yapanlara fırsat vermemek için” dedi.

Antalya’da temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Şehitleri Anma Programı’nın ardından, Aksu Çalkaya Mahallesi’nde Tapu Dağıtma Töreni’ne katıldı.

Bakan Soylu’ya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Aksu Belediye Başkanı ve adayı Halil Şahin’de eşlik etti.

Alanda kurulan çadırda vatandaşlara tapuları dağıtıldı.

Çalkaya’nın bayram gününde vatandaşlara bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kendileri için siyasetin memleket hizmeti olduğunu söyledi. Antalya’nın senelerdir efsaneleşen ve kronikleşen sorunlarının çözülüyor olmasından mutluluk duyduklarını kaydeden Türel, “Şükürler olsun bugüne kadar sizlere verdiği sözü yerine getiren belediye başkanı olmanın gururunu yaşadık. Söylediklerimizin içerisinde fazlasını yapmışız, eksiği yok. Aksu’ya raylı sistem gelecek tren gelecek tahattütü yoktu. Bu gibi önemli projeleri vatandaşlarımıza sormak suretiyle yapacaktık. Geldik güzergah üzerindeki 22 mahallede vatandaşlarımızla aynı seçim disiplini içerisinde referandum yaptık. ‘99.42’yle raylı sistem istiyoruz, yola devam’ dediniz. Bundan 5 sene, 10 sene önce ‘Aksu’ya tren gelecek’ desek, kimse inanmazdı. Ama biz bunları gerçekleştirmeyi başardık” dedi.

Soylu: "35 bin vatandaşın tapularını dağıtacak"

Güzel bir vesileyle bir araya geldiklerini aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bin 500 hektarlık alanı kapsayan 11 bin 726 parselin Çalkaya Bölgesi’ndeki kentsel dönüşümle ilgili meseleyi, kimsenin mağduriyet yaşamadan kanun ve hukuk içerisinde tatlıya bağladıklarını söyledi. Soylu, 35 bin vatandaşın tapularını dağıtacaklarını kaydetti.

“Bizleri de onlara layık torunlar olmayı nasip etsin”

Bakan Soylu şöyle devam etti:“Bugün çok özel bir gün. Gurur günü, 18 Mart. Bu aziz milletin zulme karşı duyduğu bu toprakların çocuklarının imanla, cesaretle merhamet ve vicdanla batının demirine, çeliğine, tüfeğine Çanakkale’de karşı koyduğu gün. Allah’ın bu milletin yanında durduğu zulmü mazlumun başından bertaraf ettiği gündür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Mehmetçiklerimizden Cenabı Hak razı olsun, şefaatlerini üzerimizden eksik etmesin. Bizleri de onlara layık torunlar olmayı nasip etsin”

"Kim ne söylerse söylesin"

Bugünün dünyasının dünden daha merhametli olmadığını ifade eden Soylu, “Çok şükür bugün, dünden daha güçlü bir ülkeyiz. Gücümüzü de paradan puldan değil istikrarımızdan, vicdanımızdan ve kardeşliğimizden alıyoruz. İnşallah bunu sürdürdüğümüz müddetçe tarihimize, maneviyatımıza, bin yıldır bu topraklarda Kürtü’yle, Türkü’yle, Lazı’yla, Çerkesi’yl, Zazasıyla, Alevi’siyle, Sünni’yse nasıl bir arada yaşıyorsak, gelecekte de bunu devam ettirdiğimiz sürece gücümüz devam edecektir. Türkiye bugün kendi silahını, kendi helikopterini, kendi İHA’sını, üreten modern şehir hastaneleriyle, havalimanlarıyla her ilde birer ikişer bulunan üniversiteleriyle, gelişmiş ulaştırma ve alt yapısıyla geleceğe umutla bakan bir ülkedir. Birileri yıllardır buraya çalışmaktadır. PKK, sağ sol kavgaları, darbeler, 15 Temmuz hep aynı hedefe yönelmiştir. Bize Çanakkale’den sadece zafer değil, ruhu da miras kalmıştır. Bize 15 Temmuz gecesi bizi meydanlara indiren, uçaklara tanklara aldırmadan ülkemize sahip çıkmamızı sağlayan o ruhtur. Evlatlarımızı PKK’yı bitirmek için eksi 30 derece soğukta, karlı dağlarda gezdiren o ruhtur, iş adamımıza, sanayicimize yatırım yaptıran, yerli ve milli dedirten işte o ruhtur. Türkiye’yi bugün dünyanın en çok yardım yapan insanı ülkesi haline getiren o ruhtur. Kim ne söylerse söylesin. ‘Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri’ der Cumhurbaşkanımız”

"Hastanelerde 5 dakika doktor yüzü görmek mümkün değildi, torpil arardık"

Türkiye üzerinde yıllardır oynanan oyunlara değinen Soylu, “On yıllardır bu ülkenin başını sıkıntıyı örmeye çalışanlar laf söyleyip milletimizi oyalamaya, diğer taraftan da başkalarıyla iş birliği yaparak ülkemizin önüne engeller koymaya çalışıyoruz. Yorulduk hemşehrilerim, darbelerden yorulduk. Ekonomik saldırılardan yorulduk, ihanetlerden yorulduk. Bu ülkede öyle zamanlardan geldik ki polis arabasını benzin koyabilecek takati olmayan ülkeden buraya geldik. Kimse kusura bakmasın. Hastanelerde 5 dakika doktor yüzü görmek mümkün değildi, torpil arardık. 500 milyon dolar Türkiye Cumhuriyeti devleti para bulup emekli parası ödeyemediği için IMF kapılarında süründü. Terörle mücadele edeceğiz, ‘Tankını ben veriyorum oraya giremezsin, helikopterini ben veriyorum şunu yapamazsın’ dediği günlerden bugüne geldik. Bu millet iş yapana, samimi olana bakar. Bugün hep birlikte ayakta durmamızın en önemli sebepleri budur. Allah’ınızı severseniz Gezi Olaylarında bugüne kadar bırakın 50 yılı 60 yılı bu ülkede başbakan asıldı. Neden astılar biliyor musunuz? Bu köylülerin çocukları ülke mi yönetecek dediler. Şalvarlılara dediler ki, bak sevdiğiniz adamı astık bir daha çocuklarınızı bu işlere bulaştırmayın dediler. Bunu o gün bırakmadılar. Eski Hürriyet’in manşetinde 6 ayda bir Adnan Menderes’in idam fotoğrafını koydular. Sebebi neydi biliyor musunuz? Sebebi bizi ürkütmek, korkutmak ve terbiye etmek. Böyle terbiye etmeye çalıştılar. Anarşiyle terbiye etmeye çalıştılar. Başı açık başı örtülü, sağcı solcu bütün bu kavgalarla terbiye etmeye çalıştılar. Gezi olaylarında faiz üç buçuk dörttü. Gezi olayı bitti faiz 11’den itibaren yükselmeye başladı. Türkiye 100 dolarlık yatırımın önünü açmıştı. Bu memleket bizim. Sadece yerin üstündekilerin değil yerin altındakilerindir. Gazilerimiz, şehitlerimiz var. Bu ülkeye gözünün nurunu dökmüş olanlar var. Ülkenin özgür olması için üretenler var” dedi.

"Türkiye’yi Orta Doğu’dan Güneyi’nden ayırmak istediler."

"7 yıldır şu yakamızdan bir gün düşmediler." diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti : " 1960 darbesinde, 300 yıldır olduğu gibi Ellerimiz çaresiz kalsın, onların karşısında boynumuz bükük olsun diye. On yıllardır beri yapmadıkları kalmadı. 17-25 Aralık, 6 Ekim en son o Amerikan uşağının, Pensilvanya’daki şarlatanın 15 temmuz darbesi. Bitti mi? Hayır bitmedi. Irak’ın kuzeyinde devlet kurmak istediler. Afrin’de terör merkezi oluşturmak istediler. Türkiye’yi Orta Doğu’dan Güneyi’nden ayırmak istediler. Bizi kendi, ülkemize sıkıştırmak istediler. Bitti mi? Bitmedi. Dolar saldırılarıyla döviz operasyonlarıyla beraber, ‘acaba hükumeti zayıflatabilir miyiz? oyları düşürebilir miyiz?’ dertleri ne biliyor musunuz. 50 yıldan beri dört buçuk yıl seçim olmayan hiçbir dönem olmadı. Her seçim ya sırtım seçimi ya karnım seçimi. Herkes gelir tapu sözü verir ertesi seçim gelir geçen seçim vermiştik, yapamamıştık derler. Türkiye nefes almadılar. Önümüze yeni tezgah getiriyorlar. Huzur içerisinde olmayalım, Türkiye büyümesin diye .Türkiye kuvvetli olmasın diye, yerli ve milli olmasın birilerinin para kasası azalır diye. Türkiye terörün kökünü kazımasın diye. Tamamen bunu yapmaya çalışıyorlar. On yıllardır yaptığı tezgahı bugünde yapmaya çalışıyorlar. Biz niye 2009’da MHP ittifak kurmadık? Niye 2014’de kurmadık da şimdi kuruyoruz. Derdimiz sadece belediye başkanlığı mı? Türkiye’nin üzerine geliyorlar. Sadece o değil yüzdük yüzdük sonuna geldik. Avrupa’dan kuşatıyorlar, Amerika’dan kuşatıyorlar.Etrafımızdaki coğrafyadan kuşatıyorlar. Az buçuk güç kaybedelim bir kaşık suda boğacaklar”

"Bu coğrafyada herkesin gözü var"

Bu coğrafyanın herkesin gözünü diktiği bir coğrafya olduğunu kaydeden Soylu, “Bana sonra kızıyorlar. Ser konuşuyormuşum. Neyi sert konuşuyorum? Kadın çıkacak diyecek ki; ‘PKK’ya, PYD’ye ben sırtımı dayadım’ Ne diyeceğiz? Sırtını mı sıvazlayacağız yani. ‘Sen PKK’ya PYD’ye sırtını dayadın he bizi tehdit ediyorsun he sana şimdi dört tane duvar verdik ister o duvara, ister o duvara daya. Hangi duvara dayarsan daya ya. Hani duvara dayarsan daya. Yıllardır bu ülkenin kardeşlerini ayırmak için birilerinin tezgahını getirmeye çalışıyorlar. Türkiye’ye öyle bir saldırıyorlar ki, şimdi başka bir oyun. Hepsi bir araya gelmişler. Adam diyor ki, ‘Kürdistan’da biz kazanacağız’ ee ‘batıda AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz’ Eee, ‘İstanbul’da Ankara’da, Adana’da neyse işte Antalya orada verilen oylar Cizre’ye güç olacak, selam verecek’ Allah’ınızı seversiniz ya böyle bir şey var mı? Böyle bir anlayış söz konusu mu?”

"Doğu’ya niye gidiyorum"

Aksu’da ne varsa Cizre’de de aynısı olduğunu kaydeden Soylu, Doğu ve Güneydoğu’da ne varsa batıda da onun olduğunu söyledi. Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Doğu’nun makus talihini yendiğini dile getiren Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti:

“Sadece terörü temizlemekle olmaz, oradaki insanlara sahip çıkacaksınız. Ben niye gidiyorum oraya? Sadece terörü koordine etmek mi? Eğer öyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sadece onun için gidiyor değilim. 13 yaşındaki çocukları alıp dağa götürüp o Karayılan">Murat Karayılan hayvanıyla o Cemil Bayık hayvanına masalarında meze yapanlara onlara fırsat vermemek için”