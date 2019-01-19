İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(31 Mart seçimleri) Yaptığımız risk analizleri ve bundan önce meydana gelen seçim olaylarının tahlili neticesinde terör örgütünün tehdit ve baskı yoluyla vatandaşlarımızın oy kullanma hakkına tesir edebileceği değerlendiri

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