İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(31 Mart seçimleri) Sosyal medyadan provakasyon oluşturmaya, toplumu manipüle ederek kitlesel hareketlilik hedefleyenlere karşı, seçime özel oluşturacağımız 'Bilişim Suçları ile Mücadele Ekiplerimiz' seçim sürecince görev

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