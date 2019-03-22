İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "31 Mart günü eğer seçilirse sicillerinde PKK iltisakı bulunan, tövbekar falan olmamış, irtibatı kesilmemiş ve Türkiye çapında 325 kişi belediye meclislerine girecekler. Bunların iltisakı, irtibatı, davaları devam ediyor. N

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