İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ," 3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık." İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ," 3 Belediye başkanını görevden aldık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ," 3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık."

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