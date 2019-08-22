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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ," 3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ," 3 Belediye başkanını görevden aldık.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:08
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ," 3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ," 3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık."

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:08
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