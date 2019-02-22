İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2018'de tüm terör örgütlerine dönük toplam 129 bin 787 terör operasyonu, 147 bin 552 uyuşturucu operasyonu yaptık. Çok kaba bir hesapla Türkiye'de 2018'de ele geçirilen uyuşturucunun maddi değeri 3.5 milyar Türk lirasıdır.

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