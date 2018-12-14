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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018 yılında gerçekleşen operasyonlarda 21 bin 600 uyuşturucu satıcısının tutuklandığını bildirdi.

14 Aralık 2018 Cuma 12:18
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018 yılında gerçekleşen operasyonlarda 21 bin 600 uyuşturucu satıcısının tutuklandığını bildirdi.
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 12:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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