İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(15 Temmuz 2016’dan bu yana) Tüm terör örgütlerine yönelik 69 bin 496 tutuklama yaptık, 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(15 Temmuz 2016’dan bu yana) Tüm terör örgütlerine yönelik 69 bin 496 tutuklama yaptık, 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik.15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:01
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(15 Temmuz 2016’dan bu yana) Tüm terör örgütlerine yönelik 69 bin 496 tutuklama yaptık, 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik."
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