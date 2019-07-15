İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(15 Temmuz 2016’dan bu yana) Tüm terör örgütlerine yönelik 69 bin 496 tutuklama yaptık, 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik." İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(15 Temmuz 2016’dan bu yana) Tüm terör örgütlerine yönelik 69 bin 496 tutuklama yaptık, 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(15 Temmuz 2016’dan bu yana) Tüm terör örgütlerine yönelik 69 bin 496 tutuklama yaptık, 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik."

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