İçişleri Bakanı Soylu’dan terörle mücadelede kararlık mesajları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede kararlık mesajları vererek, "5 metre karda bugün 250 operasyon yapıyor bizimkiler. Her tarafta operasyondalar, inlerini bulmak onları etkisiz hale getirmek için" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avcılar’da AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ile birlikte 3 ayrı programa katıldı. Bakan Soylu ve Başkan Adayı Ulusoy, sırasıyla Kadın Seçmenlerle toplantı, Avcılar’da miting ve Kanaat Önderleri ile bir araya geldi.

“Dağlarda 700 terörist kaldı”

Terör örgütlerinin dağlardaki varlıklarının büyük bölümünün temizlendiğini ifade eden Bakan Soylu, "Dağlarımızda 15 binterörist vardı. İnsanlarımızın huzurunu bozuyorlardı. Ülkemizibölmeye parçalamaya çalışıyorlardı. 700 kaldı, hadi kafalarını bir çıkarsınlar bakayım. Aslanlarımız, Judi’de, Gabar’da, Tendürekte Tunceli Pülümür’de bilmenizi istiyorum, adam arıyorlar adam bu millete kan kusturanlara hesap sormak için” diye konuştu.

“Bugün, 5 metre karda 250 operasyon yapıyor bizimkiler”

Bakan Soylu, 3 ayrı programda yaptığı konuşmalarında önemli mesajlar verdi. Soylu ilk programda yaptığı konuşmasında HDP’li Pervin Buldan’ın sözlerini eleştirerek, “ Diyor ki, ‘Verilecek her oy 40 yıllık mücadelemize yapılacak katkıdır’ 40 yıllık mücadelesi ne zaman başlamış, PKK’nın tarihi ile başlamış. Yani bir atılacak oy ile beraber PKK terör örgütünü eşleştirecek kadar zavallı duruma aciz duruma ve üzülerek ifade etmek istiyorum ki bir istismar durumuna kadar gitmişler. 5 metre karda bugün 250 operasyon yapıyor bizimkiler. Her tarafta operasyondalar, inlerini bulmak onları etkisiz hale getirmek için.. Onların bu ülkeye bir daha bedel ödetmesine müsaade etmemek için fedai can etmeyi kendi gönüllerine almış evlatlarımız var. Kime güveniyor evlatlarımız biliyor musunuz sizlerin 50 gramlık oy pusulalarınıza” dedi.

“Avcılar’ın şahlanmasına inşallah şahitlik edeceksiniz”

Miting programında yüzlerce kişinin önünde bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy, Avcılar halkına seslenerek, “Avcılar’ın şahlanmasına inşallah şahitlik edeceksiniz. Kıymetli İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendi bugün çok muhteşem bir günde sizlerin şahitliğinde burada aramızda. Ulvi bir yola çıktık. Mukaddes bir yolda çıktık bu yolun ulviliği sizlerden kaynaklanıyor. Sizler gibi kıymetli naif insanlardan kaynaklanıyor. Bir şehir düşünün, bir tarafı göl bir tarafı deniz. Bir şehir düşünün uluslararası otoyollar oto ağlar üzerinde. E-5 ile TEM arasında. Trakya’nın giriş kapısı bir şehir düşünün. Bazen içli içli ah çekiyorum. Ah Avcılar diyorum Ah Avcılar diyorum. Avcılar 20 yıldır bir belediyecilik depremi ile karşı karşıya. Bitkisel hayatta yaşam sürmeye çalışıyor. Yoğun bakımdaki makineye bağlı bir hasta gibi yaşam sürmeye çalışıyor şu güzel ilçe Avcılar. Ne kadar devam eder, hasta hayatını yakında enfeksiyondan kaybeder” şeklinde konuştu.