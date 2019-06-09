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İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e flaş cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"

Koç Holding'in CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun Samsun, Trabzon ve Ordu seyahatlerinde kullandığı uçak ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamaya, Bakan Soylu'dan cevap gecikmedi.

09 Haziran 2019 Pazar 17:08
İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e flaş cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Samsun, Trabzon ve Ordu seyahatlerinde kullandığı uçak ile ilgili olarak Koç Holding tarafından yapılan ve, "Havacılık sektöründe 1990’dan bu yana hizmet veren şirketimiz Setair, ticari bir işletmedir denildi ve aynı uçağı Binali Yıldırım'a da kiraladık" ifadelerinin yer aldığı açıklamaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cevap geldi. 

"Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ben tıraşımı Yunanistan’da olmam. Türkiye’de, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, Kahtalı Mahmut Usta’da olurum. Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz. Bildiğimizi de bilirsiniz... @kocholding” ifadelerini kullanarak, berberde tıraş olurken çektirdiği bir fotoğrafını da paylaştı. 

İşte Süleyman Soylu'nun o paylaşımı...

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 17:08
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Ordu
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  5. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  6. Koç Holding
  7. Twitter
  8. VIP skandalı

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