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İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, tarife muhtaç olmayan bir kahramanlık destanı yazmıştır"- "Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde ve toplumun hemen her kesiminden insanımızın cesareti ve teyakkuzu sayesinde şehitler vererek, gazi olarak sabahına varmadan tamamlanan bu destanın en önemli mesajı, Türkiye'de artık darbe dönemlerinin bitmiş olduğudur"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:04
İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, tarife muhtaç olmayan bir kahramanlık destanı yazmıştır." ifadesini kullandı.

Soylu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında "Cuma salası değil. Gece vakti cenaze de olmaz. Peki bu neyin salasıdır?" ifadesini kullanan Soylu, Türk milletinin binlerce yıllık tarihindeki en önemli kırılma noktalarından birisi olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve o gece yazılan destanın 3. yılının idraki içinde olduklarını belirtti.

Türkiye'nin 2000'li yılların başından beri ayağındaki prangaları tek tek çözmesini, kalkınmasını, istikrarını, küresel adaletsizliğe karşı mazlumdan yana ortaya koyduğu başkaldırısını hazmedemeyenlerin, eskiden olduğu gibi bu ülkeyi "millete rağmen" yönetebileceklerini zannedenlerin, kaybettikleri iktidarı geri alma hayaliyle o gece son bir taarruza geçtiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Darbecilerin en büyük hatası, bu girişimlerini geçmiş darbeleri örnek alarak yapmış olmalarıdır. Karanlık hesaplarını yaparlarken, ihanetlerine karşı milletin tepkisiz kalacağını, herhangi bir reaksiyon göstermeyeceğini düşünmeleri, milleti önemsememeleri, Türkiye'deki demokrasi bilincindeki gelişimi okuyamadıklarının ve Türkiye'yi hala eski Türkiye zannettiklerinin ispatıdır. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, tarife muhtaç olmayan bir kahramanlık destanı yazmıştır. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde ve toplumun hemen her kesiminden insanımızın cesareti ve teyakkuzu sayesinde şehitler vererek, gazi olarak sabahına varmadan tamamlanan bu destanın en önemli mesajı, Türkiye'de artık darbe dönemlerinin bitmiş olduğudur. Bundan sonra yapılacak iş, bir yandan milli iradenin tek söz sahibi olduğu demokrasimizi yükseltirken, öte yandan 15 Temmuz'u unutturmamak, yaşananları, çıkarttığımız dersleri, şehitlerimizi, gazilerimizi gelecek nesillere aktarmaktır."

İçişleri Bakanı Soylu, o geceden sonra yakalanan sinerjiyle Türkiye'nin terörle mücadeleden trafiğe, uyuşturucudan asayişe kadar bütün güvenlik başlıklarında yakalanan ivmeyi devam ettirmeyi ve Türkiye'yi dünyanın en güvenli ülkesi haline getirmeyi istediklerini belirterek, "Bu vesileyle 15 Temmuz'un bütün şehitlerine Cenabıhak'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor, şifalar diliyoruz. O gecenin isimli isimsiz bütün kahramanlarını, milletin selameti için sokağa çıkan, çıkamadıysa el açıp dua eden ve bu ülkeye sahip çıkan aziz milletimizi saygıyla selamlıyoruz. Öyleyse bu okunan, Gaza salasıdır." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:04
  1. 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. mesaj

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