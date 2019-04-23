İçişleri Bakanı Soylu: "(YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararı) YSK'nin bir kararla birlikte bu itiraza konu olan meselelerin araştırılması ve bunlarla ilgili yapılacak birtakım değerlendirmelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Araştırmaların sonucu n

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