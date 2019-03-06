İçişleri Bakanı Soylu: "(Uyuşturucuyla mücadele) 63 bin 611 metruk bina tespit ettik. Bugüne kadar bunların 38 bin 592'sini yıktık."

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