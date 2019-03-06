İçişleri Bakanı Soylu: "Uluslararası doğrudan yatırımcı gelecekse bunun temeli Türkiye'de kendini güvende hissetmesidir."
06 Mart 2019 Çarşamba 10:17
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