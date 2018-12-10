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İçişleri Bakanı Soylu: "Ülkemizde şu an geçici koruma statüsüyle 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyoruz. 612 bin 846 çocuk, 303 bin 228 yetişkin toplam 916 bin 74 kişi okullarımızda her yıl eğitim alıyor."

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:29
İçişleri Bakanı Soylu: "Ülkemizde şu an geçici koruma statüsüyle 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyoruz. 612 bin 846 çocuk, 303 bin 228 yetişkin toplam 916 bin 74 kişi okullarımızda her yıl eğitim alıyor."
Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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