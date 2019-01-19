İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmış 53 bin 99 Suriyelinin 31 Mart seçimlerinde oy kullanabileceğini belirtti.
19 Ocak 2019 Cumartesi 10:11
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