İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon 112 Acil Çağrı Merkezi'nde incelemelerde bulundu

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da çeşitli incelemelerde bulundu.

Soylu, Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde yapımı devam eden Trabzon Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binalarının inşaatında çalışmalar hakkında bilgi aldı, yüklenici firma yetkilisiyle görüştü.

Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında, 81 ilde "112 Acil Çağrı Merkezi" adı altında, Yomra ilçesinde hayata geçirilen 112 Acil Çağrı Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.

Soylu, burada da yetkililerden, sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman, AFAD ve sahil güvenlik kurumlarının bir arada hizmet verdiği merkezle ilgili bilgi aldı.

Soylu, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Bakan Soylu'ya incelemeleri sırasında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililer eşlik etti.



