İçişleri Bakanı Soylu Sudan'da

HARTUM (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.

Bakan Soylu, Hartum Uluslararası Havalimanı'nda, Sudan İçişleri Bakanı Ahmed Bilal Osman, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği'ne geçen Soylu, Neziroğlu'ndan bilgi aldı. Soylu daha sonra Osmanlı Paşaları Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Hartum Büyük Camisi'ni gezen ve Sudanlılarla sohbet eden Soylu, ardından Yunus Emre Enstitüsü'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.