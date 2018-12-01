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İçişleri Bakanı Soylu Sudan'da

Resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Sudan'ın başkenti Hartum'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmanlı Paşaları Mezarlığı'nı ziyaret etti

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:45
İçişleri Bakanı Soylu Sudan'da

HARTUM (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.

Bakan Soylu, Hartum Uluslararası Havalimanı'nda, Sudan İçişleri Bakanı Ahmed Bilal Osman, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği'ne geçen Soylu, Neziroğlu'ndan bilgi aldı. Soylu daha sonra Osmanlı Paşaları Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Hartum Büyük Camisi'ni gezen ve Sudanlılarla sohbet eden Soylu, ardından Yunus Emre Enstitüsü'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 12:45
  1. hartum
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Sudan

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