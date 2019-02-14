0553 313 94 23

İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da 300 operasyon yapıyoruz. Sadece dün 15 tane barınak ve sığınağı arkadaşlarımız imha etti."

14 Şubat 2019 Perşembe 11:45
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da 300 operasyon yapıyoruz. Sadece dün 15 tane barınak ve sığınağı arkadaşlarımız imha etti."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmit Körfezi’nde 30 türde avcılık yapılır hale geldi
    1. İzmit Körfezi’nde 30 türde avcılık..
    2. Beyşehir’de en çevreci öğrenciye..
    3. İş sağlığı ve güvenliği alanında iş..
    4. Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM..
    5. Vali Demirtaş’tan okul inşaatlarında..
    6. Erdoğan-Ruhani görüşmesi başladı
    7. "İran'ın saldırganlığı İsrail ile Arap..
    8. Otomobil çarptı, kamyonet altına alıp..
    9. Zirve öncesi Erdoğan ile Ruhani'den..
    10. Kemer’i vuran hortumun yeni..
    11. KMTSO’da devlet destekleri anlatıldı
    12. Aydın’ın Sultanları yarı finalde..
    13. Gaziantep’te 88 sevgilinin nikahı..
    14. ASKİ, Yenipazar’da yağmursuyu hat..
    15. Tekin: “Bu şehir hepimizin"
    16. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri..
    17. NATO savunma bakanları Afganistan'ı..
    18. Terör propagandasından gözaltına..
    19. Sincan Belediye Başkanı Ercan..
    20. Pompeo'dan skandal açıklama! "İran ile..
    21. Arçelik'ten 500 milyon TL'lik tahvil..
    22. Libya'nın güneyindeki petrol sahasında..
    23. Kayseri 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde..
    24. Yer altı çöp konteynerine atılan..
    25. İTSO üyeleri UNICERA Fuarı’nı gezdi
    26. Talasgücü Belediyespor 1 haftalık..
    27. Aşırı yağıştan köprü ulaşıma kapandı
    28. Tuğrul Türkeş'ten Erdoğan'a mesaj
    29. Mersin; dürüst, şeffaf, kolay..
    30. İşadamı kardeşlere FETÖ’den 7’şer..
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor