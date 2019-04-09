İçişleri Bakanı Soylu soruları yanıtladı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben hayatımda 201 rakamının sıfır yazıldığı ve bunun üst üste olduğu hiçbir seçim görmedim. Türkiye'de böyle bir seçim yok." dedi.

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otel de "Şehit Yakını ve Gazi Aileleri" ile yemekte bir araya gelen Soylu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soylu, seçim sonuçlarıyla ilgili tek sıkıntının Büyükçekmece'de olup olmadığına ilişkin soru üzerine, tamamına yönelik tespitlerinin devam ettiğini belirtti.

Bu konuda kanunun hem kendilerine hem de yargıya görev verdiğini anlatan Soylu, "Bu konuda yanlış beyan ortaya koyan aynı zamanda bir kamu görevlisinin suistimalini değerlendiren maddeler çok açık ortada. Her bir işleme. Diyelim ki bin yaptı, bin 500 yaptı... Bunu total olarak görmez kanun. Her bir işleme ait ayrı bir cezası var. Kolay bir mesele değil. Bu konu savcılıkta, biz de idari tahkikatı devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda arkadaşlarımız bu konuda gerekli son raporları hazırlıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilenler var mı?" sorusu üzerine Soylu, bu konuda şikayetlerin olduğunu, görevlilerin bunları değerlendirmeye çalıştıklarını aktardı.

"FETÖ'cü var mı? Sayı var mı?" sorusuna Soylu, "Var, sayısını veremem. Biz yapılan şikayetleri değerlendirmek durumundayız." yanıtını verdi.

- "Siyaset kimliğimi ve tarihimi yok etmeyeceğim"

Bir gazetecinin, İstanbul'da seçim gecesi İl Başkanlığında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve kendisinin de katıldığı toplantının tartışmalara neden olduğunu hatırlatması üzerine Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve kendisinin aynı zamanda siyasi kimliklerinin bulunduğuna işaret etti.

Siyasi kimliğinin ve tarihinin bulunduğunu anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abdulhamit Bey, yok mu edecek? Biz Binali Bey ile görüşmeyecek miyiz? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir üyesiyim. Bu sorun mu? Bir problem mi? Karşı taraftaki, kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olacak. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üyesi olamayacağım. Biz Binali Bey ile görüşmekte kısıtlı değiliz. O gece de görüşürüz, o gün de ertesi gün de görüşürüz. Bu kadar açık ve net. Bunda ne var? Kanuni bir eksiklik mi söz konusu veya bize getirilmiş bir kısıt mı söz konusu. Elbette değerlendirme ortaya koyacağız. Bugün de yarın da yaparım."

Bakan Soylu, şu görüşlerini paylaştı:

"CHP veya ilgili siyasi partiler bizim yaptığımız işlerle ilgili seçime yönelik herhangi bir eksiklik, aksaklık ve bir itiraz ortaya koymuşlar mıdır? Siyasi kişiliğimiz, kimliğimiz harici. Böyle bir şey söz konusu değil. En ufak bir güvenlik eksikliği duymuşlar mıdır? Kendi yönettiğimiz kurumların onlara yönelik en ufak işlemlerinde en ufak bir eksiklik duymuşlar mıdır? Devleti ve siyaseti bilen bu tip değerlendirmeler yapmaz. Siyaset kişiliğimizi üzerimizden atmamızı kimse istemesin. Biz dün de öyleydik, yarın da öyle olacağız. Bu siyasi kişiliğimizle bu görevler bize verildi. Bunların her biri maalesef suç üstü yakalananların karşı tarafa, çamur atma davranışlarıdır. Toplantı yapmışız da ne olmuş? Bir araya geldik. Doğru."

Binali Yıldırım'ın ağabeyi ve büyüğü olduğunu vurgulayan Soylu, "Biz Binali Bey'den bahsederken, 'ağabey' diye bahsederiz. Onun kabine kurulundaki üyeleriyiz. Bir önceki kabinede kabine arkadaşlarıyız. Bir mesele ortaya konulduğu zaman onun değerlendirmesini kendi aramızda yapabilecek kabiliyete sahibiz. Sanki gizemli bir şey konuşuluyormuş gibi... Biz her gün bir araya geliyoruz. Yarın da geliriz. Yarın da bunları değerlendirme fırsatına sahibiz." diye konuştu.

- "Sayın Bahçeli'ye katılıyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İstanbul'da seçimin yenilenmesi önerisiyle ilgili soru üzerine Süleyman Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlk tanıştığım seçim, 1984 ve 15 yaşındaydım. Rahmetli Ali Külünk Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayıydı. Ben de babamlarla beraber sandık, sandık dolaştım. 1984, 1986, 1987 bütün seçimleri bilirim. Yüzde 90'ının da içerisinde oldum. Ya sandık kurulu üyesi... Şimdi herkes konuşuyor. Faik Öztrak, ömründe kaç defa sandık kurulu üyesi olmuş? Kaç defa sandık başkanlığı yapmış bilmiyorum. Kılıçdaroğlu, kaç defa sandık kurulu başkanı olmuş? Ben hepsini yaptım. Bu siyasette hangi yer varsa hepsinde bulundum. Ben hayatımda 201 rakamının sıfır yazıldığı ve bunun üst üste olduğu hiçbir seçim görmedim. Türkiye'de böyle bir seçim yok."

Türkiye'de ilk kez bir seçim içerisinde bir kişinin oyunun sistematik ve organize şekilde başka bir tarafa yazıldığına şahit olduğuna değinen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Boş sözlerden, lakırdıdan anlamam. Herkesin bir işi var. Bizim de işimiz bu. Bu seçim hangi şekilde biterse bitsin, bunu çok net söylüyorum. Bu seçimin tartışması sürekli devam edecek. Bu çok net. Bunun demokrasi açısından faydası da şudur; bir reyin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bir oyun ne kadar önemli olduğunu...Türkiye'de reye ne kadar sahip çıkıldığının ortaya konulmasının en iyi tezahürüdür. Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için, Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır."

(Bitti)