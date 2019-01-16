İçişleri Bakanı Soylu, Somalili mevkidaşıyla görüştü

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Somali Federal Cumhuriyeti İç Güvenlik Bakanı Muhammed Abukar Islow ile görüştü.

Islow ve beraberindekileri makamında ağırlayan Soylu, burada yaptığı konuşmada, konuk bakanı Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Soylu, geçen yıl Somali ile Türkiye arasındaki görüşmelerde kararlaştırılan adımları gerçekleştirmekten huzur duyduğunu belirtti.

Islow'un, Türkiye ziyareti sırasında çok önemli ve verimli temaslarda bulunacağını ifade eden Soylu, "Kalkınma yardımından insani yardıma ve güvenlik iş birliğine kadar iki ülkenin en üst düzeydeki karşılıklı ilişkisini çok daha iyi bir noktaya getirme gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Soylu, görüşmeler sırasında heyetler arasında yapılacak çalışmaların ve atılacak adımların değerlendirileceğini vurgulayarak, Somali'nin karşı karşıya kaldığı haksızlıkların Türk milletini her zaman etkilediğini, bunun sonucunda iki ülke arasında dünyaya örnek olacak adımların atıldığını söyledi.

- Türkiye'den Somali'ye "Özel Harekat" eğitimi

Türkiye ve Somali arasındaki ilişkilerin aynı samimiyet, kararlılık ve duyarlılıkla devam edeceğine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Özel harekat polisleri 1 Ağustos 2018'den itibaren Somali'de eğitimlere başladı. Aramızda yapmış olduğumuz mutabakat çerçevesinde Somali'de 1000 özel harekat polisi eğitilecektir. Bunların eğitimindeki tüm destekler tarafımızdan karşılanacaktır. Ayrıca yaklaşık 200 jandarma personelimiz Somali'de görev yapmaktaydı. Şu an 48 jandarma personelimiz Türk birliği bünyesinde görev yapmaktadır."

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkileri diplomatik değil kardeşlik çerçevesinde değerlendirdiklerini anlatan Soylu, ilişkilerin tarihe altın harflerle yazılacağını kaydetti.

- "Somali halkı bunu unutmayacak"

Konuk Bakan Islow ise iki ülke arasında geçen yıl varılan mutabakat sonrası adımların kısa sürede atılmasından dolayı teşekkür etti. Türkiye'nin 2011'deki kuraklıkta yaşanan insani krizi gelip yerinde gören ilk ülke olduğunu belirten Islow, Somali halkının bunu unutmayacağını vurguladı. Islow, "Türk halkı ve Türk devleti Somali'de altın yaprak gibi algılanıyor." dedi.

Somali'nin de bir gün ihtiyaç duyduğunda Türkiye'ye yardımcı olacağını belirten Islow, Bakan Soylu'yu da ülkesine davet etti.

Bunun üzerine Soylu, mart ayından sonra Somali'yi ziyaret etmeyi planladığını bildirdi.

Soylu, Islow'un Türkiye'nin yaptığı yardımlara ilişkin ifadelerine karşılık da "Bunların hepsini değerlendirecek ve karşılığını verecek olan Allah'tır. Zor durumlara düştüğümüz oldu. Dostlarımız bizi yalnız bırakmadı. Bunu unutmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, heyetler arası görüşmeye geçildi.