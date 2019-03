İçişleri Bakanı Soylu Sivas'ta

SİVAS (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin, "Şimdi insansız hava araçlarına mayıs ayında bir aparat takıyoruz. Söylemiyoruz, onlar da çıldırıyorlar 'Acaba ne' diye. Artık dağlarda bırakın yürümeyi kafalarını dahi çıkaramayacak hale gelecekler." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere hava yolu ile Sivas'a gelen Soylu, kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlar ile buluştu.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, geçen hafta Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyaretlere değinerek, vatandaşların kendilerine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Gece geç saatlerde Çınar ilçesine gittiklerinde zifiri karanlık olduğunu ve göz gözü görmediğini anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Bana 'Otobüsün üzerine çıkma' dediler. 'Demirden korkan trene binmez' dedik. Gecenin bir yarısı 11-12.00'de Diyarbakır'a gittik. Orada PKK'nın önemli bir kolu olan Demokratik Toplum Kongresinin merkezi olan bir yeri bizim belediyelerimiz millet kıraathanesine döndürmüşlerdi. Gençlerimiz bir tarafta Kırklar Dağı türküsünü söylüyorlar, bir tarafta da mırıl mırıl ilahi söylüyorlardı. Bir tarafta ders çalışıyorlar ve kitaplar okuyorlar. 500 genç o kadar güzel sorular sordular ki. Onlara bir tek şey söyledim. Biz bütün bu riskleri, mücadeleyi sizin pürüzsüz bir Türkiye'de yaşamanız için yapıyoruz. O hayvanların sizi alıp dağa götürüp orada, o Karayılan">Murat Karayılan denilen hayvana, Cemil Bayık denilen hayvana masa mezesi yapmaması için, sizin mühendis, doktor olmanız için ve bu ülkede ananıza, babanıza, bu millete, bu medeniyete hayırlı evlat olmanız için biz bütün bunları yapmaya çalışıyoruz."

Soylu, Diyarbakır ziyaretinin ardından Ankara'nın Polatlı ilçesine gittiklerini ifade ederek, Polatlı'nın 22 gün 22 gece Sakarya Meydan Muharebesi'nin en önemli merkezlerinden birisi olduğuna dikkati çekti.

- "O eski Türkiye bitti"

"Kökü belli olmayan bir millet değiliz." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"ABD bize diyecek ki 'Afrin'e girme.' Biz artık seni dinler miyiz ya. Terör neredeyse onun tasfiye edilmesi için elimizden geleni ortaya koyarız. O eski Türkiye bitti. 'Şuraya girme, şöyle yapma'. Bu ülkede başbakan astılar. Sadece Adnan Menderes'i idam etmediler. İsmet Yılmaz'ın annesine, babasına dediler ki 'Sakın evladını bir daha bu işlere bulaştırmayın, karıştırmayın'. Ürküttüler, korkuttular bizi. Korkutmak istediler. Bu ülkede 1970-1980 arası gençleri birbirine düşürdüler. 'Sakın bu işlere bulaşmayın' diye mesaj verdiler. Bizi de ekonomik saldırılarla terbiye etmeye çalıştılar. Başı açık, başı kapalı diye bir annenin iki kızının birine 'Sen okuyabilirsin', birine 'Sen okuyamazsın' dediler. Bizi hakir, küçük gördüler. Çünkü bizim coğrafyamız o kadar dirayetli, güçlü ve kuvvetli bir milletin altında olursa ondan ürkeceklerini ve korkacaklarını biliyorlardı. Tam 300 yıl Karlofça'dan itibaren bizi hep gerileme döneminde tuttular. Na zaman kafamızı çıkartsak yukarıdan aşağı kafamıza vurdular. İstiklal mücadelesini kazandı bu aziz ve büyük millet. Sivas bunların kahramanlarının başındadır. Biz sadece kendimizin milleti değiliz. Biz sadece yer üstünde yaşayanlar olarak sorumlu değiliz. Her şeyi biz mi çözüyoruz, her şeyi biz mi anlatıyoruz, her şeyi biz mi başarıyoruz."

- "Bırakın yürümeyi kafalarını dahi çıkaramayacak hale gelecekler"

Soylu, Türkiye'ye yıllarca "sizden adam olmaz" dediklerini ve neredeyse bunu öğrettiklerini anlatarak ancak Türkiye'nin o zamanda adam olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bugün de yarın da büyük adam olduğunu dile getiren Soylu, "Türkiye bir taraftan terörle, bir taraftan anarşiyle, bir taraftan ekonomik saldırılarla, bir taraftan kutsallarımıza ve değerlerimize saldırılarıyla büyük ama çok büyük bir baskı altına alınmaya çalışıldı. Türkiye bundan hep demokrasiyle kurtuldu. Ne oldu? Dağlarda 1990 ile 2000 arasında 15 bin terör örgütü mensubu vardı. Bugün kala kala 700 kaldı. Şimdi insansız hava araçlarına mayıs ayında bir aparat takıyoruz. Söylemiyoruz, onlar da çıldırıyorlar 'acaba ne' diye. Artık dağlarda bırakın yürümeyi kafalarını dahi çıkaramayacak hale gelecekler. Bu konuda Cumhuriyet tarihinin en güçlü noktasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Allah'a çok şükürler olsun." diye konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi adam çıkacak diyecek ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP'ye Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Muğla'da, Adana'da verilen her oy, Cizre'den Silopi'ye, Eruh'a selam olacak, güç olacak' diyecek ve ondan sonra biz kendi kendimize şu soruyu sormayacak mıyız? Hiç merak etmeyin. Biz hiçbir terör örgütüne nefes aldırmayız. Vallahi adamın yüzünde meymenet yok. Sezai Temelli denilen bu adam. Birisi, memleketimizin ve medeniyetimizin tarihini 40 yıla PKK tarihine sıkıştırır, birisi de demek istiyor ki bize 'Siz Doğu ve Güneydoğu'daki PKK'lı belediyelere el koydunuz, terörün şah damarını kestiniz, şimdi siz merak etmeyin biz Kılıçdaroğlu'nun çatısı altında büyükşehirlere sızacağız.' Tehlike çok büyük hemşehrilerim. Bunu herkese anlatın. Yerel meclis TBMM gibi değildir. Eğer orada birisi gelip oraya 299 HDP'li soktular, benim tespit edebildiğim. O adam, '300'ün üzerinde, İçişleri Bakanı bilmiyor, CHP bize kucağını açtı, İYİ Parti bize kucağını açtı' diyor. Allah'ınızı severseniz. Yarın öbür gün büyükşehirlerde teklif verecekler. 'Şu sokağa şurada terörist olarak ölen adamın ismini vereceğiz' diyecekler. Yerel meclisler karışır."

- "Türkiye hiç böyle olmadı"



Yeni bir fitne tohumu ekilmeye çalışıldığının altını çizen Soylu, Cumhuriyet tarihinin son 50 yılında 4,5 yıl seçim olmayan hiçbir dönem bulunmadığını aktararak, şunları kaydetti:



"İlk kez 4,5 yıllık bir seçime gidiyoruz. Bu 4,5 yıllık seçimde herkesin işine, gücüne, Türkiye'nin yarınlarına, ekonomisinin yükselmesine bakacağı bir dönem. Milli ve yerli üretimde büyük bir sıçrama, ardından terörü tamamen tasfiye etmek, kökünü kazıyabilmek. İnşallah bütün bunların tamamını etrafımızdaki coğrafyaya ve bütün dünyaya umut verebilecek ve yeniden sıçrama yapabileceğimiz bir 4,5 yıl. İstif üzerindeyiz yani. Son iki yılda PKK'dan 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi. Sadece PKK bu. Türkiye'de DHKP/C denilen bir terör örgütü vardı. Bunun yurt içerisindeki yöneticilerinin tamamı eğer ülkemizde iseler ya ölüdür ya da tutukludur. Türkiye hiç böyle olmadı. DHKP/C falan kalmadı artık. Terör örgütlerinin hepsine tarihin en büyük darbeleri vuruldu. FETÖ ile çok büyük mücadele edildi. Ülkemizin içerisinde çok önemli bir noktaya getirildi FETÖ ile mücadelemiz. Ama sadece ülkemizin gücü yetmiyor. Dışarıda da aynı mücadeleyi yapıyoruz."

(Sürecek)