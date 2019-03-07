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İçişleri Bakanı Soylu Sivas’a geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 10 Mart Pazar günü Sivas’a gelecek.

07 Mart 2019 Perşembe 20:54
İçişleri Bakanı Soylu Sivas’a geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 10 Mart Pazar günü Sivas’a gelecek. Sivas Valisi Salih Ayhan, Bakan Soylu’nun Sivas programı öncesinde yapılacak ziyaretlerle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.


Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıya Vali yardımcıları Mehmet Nebi Kaya, Mehmet Polat, Mustafa Yüksel Karadağ, Yeliz Yıldızhan, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer katıldı.


Vali Ayhan toplantıda seçim güvenliği, metruk binalar ve ilçelerde seçimde yaşanabilecek aksaklıların önlenmesi ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Ayhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Sivas’ta en güzel şekilde ağırlayacaklarını ifade ederek, emniyet ve jandarma teşkilatından sahada hassasiyetli olmalarını istedi.


Seçim öncesi metruk binalar ve güvenlik zafiyeti oluşturabilecek alanlarda gereken tedbirlerin alınması yönünde girişlerinin engellenmesini de söyleyen Ayhan,"İlimiz genelinde seçimlerin huzur ve demokrasi içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Sayın Bakanımızın bu kapsamda bizlere talimatları olacaktır. Bu sebeple bizler gerekli ön hazırlığımızı yapalım. Ziyaret programları kapsamında yapacağı tüm işlerle ilgili yerelde hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah ilimiz için güzel bir ziyaret programı olacak. Geçtiğimiz günlerde Yozgat’a geçerken uğradığı Nuri Demirağ Havaalanı’nda Sivaslılara selamlarını iletmiş, en kısa zamanda geleceğini söylemişti. Kendine teşekkür ediyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 20:54
  1. doğa

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