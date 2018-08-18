İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırp mevkidaşı ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ile görüştü.

Bakan Soylu, AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından Sırbistan hükümetinin temsilcisi olarak kongreye katılan Stefanovic ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta görüştü. Soylu'nun makam odasında gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşmeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve diğer yetkililer de katıldı.