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İçişleri Bakanı Soylu, Şile'de halka hitap etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "325 PKK ve HDP iltisaklıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden meclis üyesi adayı yaptılar. Bunlar kim? Yukarıdan aşağıya önümüzdeki hafta isimlerini tek tek açıklayacağız"

24 Mart 2019 Pazar 00:21
İçişleri Bakanı Soylu, Şile'de halka hitap etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "325 PKK ve HDP iltisaklıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden meclis üyesi adayı yaptılar. Bunlar kim? Yukarıdan aşağıya önümüzdeki hafta isimlerini tek tek açıklayacağız." dedi.

Soylu, Şile'de Cumhuriyet Caddesi'nde halka hitap etti.

Türkiye'nin zenginleşmesini, güçlenmesini istemeyenler olduğunu anlatan Soylu, "Yapmak istedikleri Türkiye huzursuz olsun, kimse yatırım yapmasın, iş alanları açılmasın. Türkiye kendi içinde büzüşüp kalsın istiyorlar." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin terörle büyük bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, "Dağlarda 15 bin terörist vardı, şimdi 700 tane. Resülayn sınırında bir terörist, kırmızı renkli bir terörist, belasını buldu. Araç, 4 kişiyle beraber patladı. Ondan da kurtulduk. Bazı şeyleri biz yapıyoruz, bazı şeyleri Allah yapıyor. Hepsini Allah yapıyor esas itibarıyla, hepsini. Bir taneden daha kurtulduk, hemen sınırımızın 100-150 metre ötesinde. Türkiye'ye bir fitne hazırlamaya çalışıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir nimeti olarak 4,5 yıl seçim olmayan bir döneme girildiğini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Şimdi hazırlandılar, 'Acaba bu dönemde Türkiye'nin ayağına hangi çelmeyi takarız?' 325 PKK ve HDP iltisaklıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden meclis üyesi adayı yaptılar. Bunlar kim? Yukarıdan aşağıya önümüzdeki hafta isimlerini tek tek açıklayacağız. Belediye meclislerine bunlardan seçilecek değil mi, bu PKK'lılardan? Bunlar da CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi sıfatıyla veya istifa edip HDP sıfatıyla orada oturacaklar. Oturduktan sonra Allah muhafaza şehirlerimize, tabii terörle mücadele ediyoruz, şehit gelecek. Doğal olarak biz şehidimiz geldiği zaman ya sokağa ya bir parka ya da spor tesisine, kültür sarayına ismini veriyoruz. Bunlar 'Siz şehidin ismini buraya vermek istiyorsunuz, biz de teröristin ismini şuraya vereceğiz.' diyecekler. Bunu kimse kaldıramaz, kimse kusura bakmasın."

- "Kim ahlaksız?"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kendisi için "Siyasi tarihimizin en ahlaksız kampanyasını yapıyor." dediğini aktaran Soylu, "Ben miyim ahlaksız? Rahmetli Erbakan'ın Milli Görüşü'nü getirip 2 tane milletvekili seçmek için PKK'ya yaslayan, dayayan sen misin ahlaksız? Kim ahlaksız? Şu anda Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan Şanlıurfa'da kapı kapı Saadet Partisi ittifakı için oy topluyor. Yazıklar olsun. Bugüne kadar PKK hep Şanlıurfa'yı, Adıyaman'ı almak istedi. Bir türlü başarılı olamadılar." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının sonunda katılımcılardan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı'ya destek istedi.


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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 00:21
  1. İçişleriBakanı Süleyman Soylu
  2. Şile

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