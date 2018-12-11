İçişleri Bakanı Soylu: "Şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettik."

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11 Aralık 2018 Salı 10:03
Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 10:03
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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