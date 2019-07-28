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İçişleri Bakanı Soylu şehit Taha Uluçay’ın cenazesi için Kayseri’ye geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman’da PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucunda şehit olan polis memuru Taha Uluçay’ın cenazesi için Kayseri’ye geldi.

28 Temmuz 2019 Pazar 13:05
İçişleri Bakanı Soylu şehit Taha Uluçay’ın cenazesi için Kayseri’ye geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman’da PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucunda şehit olan polis memuru Taha Uluçay’ın cenazesi için Kayseri’ye geldi.


PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan polis memuru Taha Uluçay’ın cenazesi için Hulusi Akar Camisi’nde geniş güvenlik önlemleri alındı. Şehit Uluçay’ın Türk bayrağına sarılı naaşı cami avlusundaki musalla taşına konuldu. Burada şehidin kardeşi ve silah arkadaşları, şehidin naaşına sarılarak gözyaşı döktü. Çok sayıda vatandaş şehidin cenazesine katılmak için cami avlusuna gelirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kayseri’ye geldi.


Bakan Soylu, şehidin naaşı başında şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Baksan Soylu, öğle namazını kılmak için Hulusi Akar Camisi’ne girdi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 13:05
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