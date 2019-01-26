İçişleri Bakanı Soylu: "Şehirlerimizdeki bütün kameralarımızı ve aydınlatma sistemlerimizi kontrol ediyoruz. İnşallah ne bir şaibeye ne de bir istismara imkan verecek şekilde tedbirlerimizi almış durumdayız ve almaya da devam ediyoruz."

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