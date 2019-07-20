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İçişleri Bakanı Soylu Samsun’da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un cenazesine katılmak üzere Samsun’a geldi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:28
İçişleri Bakanı Soylu Samsun’da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un cenazesine katılmak üzere Samsun’a geldi.


Uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu burada Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Polis tören mangasını selamlayan Bakan Soylu, Bitlis şehidi Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un Samsun’un Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi’ndeki cenaze törenine katılmak üzere yola çıktı.


Şehit Zafer Akkuş’un cenazesi öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:28
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