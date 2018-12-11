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İçişleri Bakanı Soylu, Rize'deki olaya ilişkin, "(Rize Emniyet Müdürü) Şu an hastanede. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor." dedi.

11 Aralık 2018 Salı 15:26
İçişleri Bakanı Soylu, Rize'deki olaya ilişkin, "(Rize Emniyet Müdürü) Şu an hastanede. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor." dedi.
Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 15:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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