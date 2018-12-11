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İçişleri Bakanı Soylu, Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki olaya ilişkin, "Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor." dedi.
11 Aralık 2018 Salı 15:29
Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 15:29
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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