0553 313 94 23

İçişleri Bakanı Soylu: "Otobüsten kaçırılan kadın bulundu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’dan Mersin istikametine giden otobüsten kaçırılan Kadriye Ç.

20 Haziran 2019 Perşembe 19:31
İçişleri Bakanı Soylu: "Otobüsten kaçırılan kadın bulundu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’dan Mersin istikametine giden otobüsten kaçırılan Kadriye Ç.’nin bulunduğunu ve şüphelilerin yakalandığını bildirdi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır. Kadriye Ç., Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 19:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir, Serdar Taşçı ve Kudriashov'la sözleşme uzatmadı
    1. Medipol Başakşehir, Serdar Taşçı ve..
    2. Türk, Suriyeli ve Afgan kadınlar..
    3. "Ateşkes anlaşması tehlikeli bir..
    4. Bakaya olanlar 1 Kasım 2019 tarihine..
    5. İSKİ’den mülakat açıklaması
    6. Vali Taşbilek Kelkit’te muhtarlarla..
    7. TOKİ 2019 İstanbul kura çekilişine ne..
    8. Federasyon Başkanından Çorum..
    9. Avrupa borsaları günü Fed ve BOE..
    10. İran ABD'nin "hava sahası ihlalini"..
    11. Arjantinli kadın oğlunu öldürmekle..
    12. Bursaspor için kampanya hazırlığı
    13. Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM..
    14. İçişleri Bakanı Soylu: "Otobüsten..
    15. Del Potro dizinden ameliyat edilecek
    16. Bakan Kasapoğlu, üniversite..
    17. SPK haftalık bülteni
    18. ABD Senatosu, Trump yönetiminin Suudi..
    19. O bölgelerde yaşayanlar dikkat!..
    20. Çorum Belediyesi’nde tam kadro yağış..
    21. Trump'tan çok tehlikeli adım: Yakında..
    22. Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden ahde..
    23. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    24. İdlibli ressam Mursi’nin resmini..
    25. "Bahreyn Çalıştayı stratejik bir hata"
    26. Tüm dünyaya duyurdu: Rusya'ya karşı..
    27. Şiddetli sağanaklar Silifke'yi vurdu!
    28. Ankara polisinden kaçakçılık operasyonu
    29. Otobüsten kaçırılan kadın bulundu
    30. Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"