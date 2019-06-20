İçişleri Bakanı Soylu: "Otobüsten kaçırılan kadın bulundu" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’dan Mersin istikametine giden otobüsten kaçırılan Kadriye Ç.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’dan Mersin istikametine giden otobüsten kaçırılan Kadriye Ç.’nin bulunduğunu ve şüphelilerin yakalandığını bildirdi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır. Kadriye Ç., Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır” dedi.

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