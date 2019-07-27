İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da dünyaevine giren çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Soylu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal'ın kızı Elif Baykal ile Yavuz Kablan'ın Ortahisar ilçesindeki bir otelde düzenlenen nikah törenine katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Bakan Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Prof. Dr. İbrahim Özen ve iş adamı Temel Akgün yaptı.

Zorluoğlu, nikah akdinin ardından evlilik cüzdanını çifte vermesi için Bakan Soylu'ya teslim etti.

Soylu genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi.

Aile olmanın önemine işaret eden Soylu, "Örnek bir Türk ailesi, örnek bir Müslüman aile olun. Geleneğimize göreneğimize, bu ülkenin, milletimizin değerlerine bağlı nesiller yetiştirin inşallah. Anneler babalar evlatlarına evlilik tarif ederken, Elif ile Yavuz'un evliliği gibi evlilik diye tarif etsinler. İnşallah sizin evliliğiniz örnek bir evlilik olur." dedi.

Bakan Soylu, daha sonra Pazarkapı Mahallesi'nde inşaatı devam eden Ortahisar Hükümet Konağı ile Ortahisar Belediye Başkanlığı binasında incelemelerde bulundu.