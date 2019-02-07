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İçişleri Bakanı Soylu KKTC'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Kuzey Kıbrıs, bizim gönlümüzün bir parçası, sevgimiz, aşkımız, her şeyimiz"

07 Şubat 2019 Perşembe 12:59
İçişleri Bakanı Soylu KKTC'de

LEFKOŞA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kuzey Kıbrıs, bizim gönlümüzün bir parçası, sevgimiz, aşkımız, her şeyimiz." dedi.

Soylu, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Bakanlıkta görüştü.

İki bakan görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, "Kuzey Kıbrıs, bizim gönlümüzün bir parçası, sevgimiz, aşkımız, her şeyimiz." diye konuştu.

İki ülke arasındaki kardeşliğin her durumda devam etmesi gerektiğini vurgulayan Soylu, bugün imzalanacak protokollerin önemine işaret etti.

Soylu, tüm terör örgütleriyle mücadelede iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, terör örgütlerine fırsat verildiğinde huzurun, gelecek nesillerin ve barışın zarar göreceğini anlattı.

Türkiye ve KKTC'de kullanılan ehliyetlerin iki ülkede de geçerli olmasına ilişkin protokol imzalandığını hatırlatan Soylu, protokolün 10-15 gün içerisinde TBMM'den çıkacağını bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Soylu, KKTC'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

- "Çok yakın çalışma ortamı bulduk"

KKTC İçişleri Bakanı Baybars da Süleyman Soylu'yu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, Soylu'nun Ankara'da kendilerini büyük bir misafirperverlikle ağıladığını anımsattı.

Baybars, iki ülke arasındaki ilişkilerin iş birliği içerisinde büyümesinin önemine işaret etti.

Göreve geldikleri günden bugüne Süleyman Soylu'nun da katkılarıyla çok yakın çalışma ortamı bulduklarını, iki ülkenin adli iş birliği konularında çalıştıklarını anlatan Baybars, bugün de bu iş birliğini ilerletecek, günün koşullarına uygun hale getirecek bir protokole imza koyacaklarını kaydetti.

Baybars, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde uyum içerisine çalışmanın önemine işaret ederek, bu iş birliğinin aynı şekilde devam etmesi temennisinde bulundu.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:59
  1. görüşme
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars

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