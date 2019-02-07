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İçişleri Bakanı Soylu KKTC'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve eşi Aydın Denktaş'ın kabrine karanfil bırakarak dua etti, Denktaş ailesine taziye ziyaretinde bulundu

07 Şubat 2019 Perşembe 12:35
İçişleri Bakanı Soylu KKTC'de

LEFKOŞA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve eşi Aydın Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti. Soylu, Denktaş ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu, temaslarda bulunmak için geldiği KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Bakan Soylu ve beraberindekiler, buradan KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ailesinin yaşadığı eve geldi.

Soylu, Denktaş'ın oğlu KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile bir süre sohbet ederek, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden annesi Aydın Denktaş için taziyelerini iletti.

Büyük dava adamlarının yolculuklarına eşlik eden eşlerinin de bu davaların lideri haline geldiğini belirten Soylu, Aydın Denktaş'ın sadece Kıbrıs için değil, mazlum milletler ve Türkiye için de önemli bir şahsiyet olduğunu ifade etti.

Soylu'ya ziyareti için teşekkür eden Denktaş, babalarının yokluğunda annesinin kendilerine hem annelik hem de babalık yaptığını, annelerini kaybetmelerinin kendilerinde büyük eksiklik yarattığını aktardı.

Soylu ve beraberindeki heyet, daha sonra Rauf ve Aydın Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti.

Rauf Denktaş'ın anıt mezarına karanfil bırakan Soylu, Denktaş çifti için dua etti.

Türk Mukavemet Teşkilatı Anıtı'na da çelenk bırakan Soylu, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Şehitliği'ne gelerek şehitlerin kabirlerine karanfil koydu, dua etti.

KKTC temaslarında Soylu'ya Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız ile Bakanlık, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden bazı daire başkanları eşlik ediyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:35
  1. Aydın Denktaş
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. KKTC
  4. KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş
  5. Rauf Denktaş

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