İçişleri Bakanı Soylu: "(Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı Çubuk'taki cenaze töreni) Törendeki hareketlenme başlar başlamaz, Akkuzulu Mahallesi'ne 1 jandarma komando bölüğü, 15 jandarma asayiş timi, 2 jandarma özel harekat timi, 1 TOMA, bir kobra aracı,

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