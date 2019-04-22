İçişleri Bakanı Soylu: "Kılıçdaroğlu'nun bu cenaze merasimine geleceğine dair güvenlik birimlerimize herhangi bir bilgilendirmesi söz konusu olmamıştır. Ne kendileri ne kendi güvenlik birimleri ne de parti yetkilileri bu noktaya dikkat etmemiştir. Dolayıs

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