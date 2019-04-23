İçişleri Bakanı Soylu: "(Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı) Muhtarın bilgisi ve haberi olduğunu söylüyor, muhtar açıklama yapıyor 'Haber yok.' diyor. Ailenin bilgisi olduğu söyleniyor, aile açıklama yapıyor, 'Bizim bilgimiz yoktur, artık bizi rahat bıraksın

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