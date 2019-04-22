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İçişleri Bakanı Soylu: "(Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı) Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin bu meseleye bakışı, tam da bugün ihtiyaç duyduğumuz yapıcı ve birleştirici bir bakış değildir."

22 Nisan 2019 Pazartesi 13:40
İçişleri Bakanı Soylu: "(Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı) Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin bu meseleye bakışı, tam da bugün ihtiyaç duyduğumuz yapıcı ve birleştirici bir bakış değildir."
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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 13:40
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