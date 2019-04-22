İçişleri Bakanı Soylu: "(Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı) Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin bu meseleye bakışı, tam da bugün ihtiyaç duyduğumuz yapıcı ve birleştirici bir bakış değildir."

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