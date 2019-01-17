0553 313 94 23

İçişleri Bakanı Soylu Katar'da polis mezuniyet törenine katıldı

Bakan Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Katar'a geldi- Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkent Doha'da Polis Akademisi Birinci Mezuniyet Töreni'ne katıldı

17 Ocak 2019 Perşembe 11:18
İçişleri Bakanı Soylu Katar'da polis mezuniyet törenine katıldı

DOHA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Katar'a geldi.

Soylu'yu, Doha Askeri Havaalanı'nda Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve diğer ilgililer karşıladı.

Daha sonra, Doha Polis Akademisi'ne geçen Soylu, burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile akademinin birinci mezuniyet törenine katıldı.

Törene, Soylu'nun yanı sıra Ürdün İçişleri Bakanı, Filistin ve Kuveyt Bakan yardımcıları katıldı.

Çeşitli gösterilerin sergilendiği törenin sonunda 108 öğrenci yemin ederek göreve başladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:18
  1. Doha
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Katar
  4. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani
  5. Polis Akademisi Birinci Mezuniyet Töreni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yatırımcılar yapısal dönüşüm ve ekonomik istikrar programını merakla bekliyor"
    1. "Yatırımcılar yapısal dönüşüm ve..
    2. Çaykur Rizespor, Aatıf Chahechouhe ile..
    3. Mühbiç'teki terör saldırısı
    4. Muhtarlık listeleri askıdan indiriliyor
    5. Mısır balıkçı teknesi Gazze..
    6. Emekliler yakıt ve kira desteği talep..
    7. Aziz Kocaoğlu İzmir'de bağımsız aday..
    8. ANALİZ - Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz..
    9. 'Man Adası' iddiaları Kılıçdaroğlu'na..
    10. 115'lik Fatma ninenin Cumhurbaşkanı..
    11. Elazığ’daki İŞKUR 20 bin 770 ile rekor..
    12. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    13. Kiracılara güzel haber! Meclis yüksek..
    14. Ölüme neden olan sürücünün "sahte..
    15. Galatasaraylı engelli gencin hayali..
    16. Döviz kurları
    17. Bakanlık talep etti, BTK yaptı! Artık..
    18. Türk sinemasının kötü adamı: Yıldırım..
    19. FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı..
    20. Seçmen listesi askı süresi 2019..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...