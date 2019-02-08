İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'daki çöken binanın enkazından 16 yaşındaki bir gencin kısa süre önce kurtarıldığını bildirdi.

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