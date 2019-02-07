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İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da bina çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi.

07 Şubat 2019 Perşembe 22:57
İçişleri Bakanı Soylu, Kartal'da bina çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 22:57
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