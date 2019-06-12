İçişleri Bakanı Soylu: "(Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddiası) 6 Temmuz 2018'de bir müracaat söz konusu. 12 Temmuz 2018'de de pasaportunu Sayın Temel Karamollaoğlu alıyor. Ne nüfus idaresinde, ne de emniyette, sistemimizde böyle bir kaydımız (ter

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