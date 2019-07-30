0553 313 94 23

İçişleri Bakanı Soylu, Kamboçyalı mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kambocya Basbakan Yardımcısı ve İçisleri Bakanı Samdech Krolahom Sar Kheng ile görüştü.

30 Temmuz 2019 Salı 15:42
İçişleri Bakanı Soylu, Kamboçyalı mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kambocya Basbakan Yardımcısı ve İçisleri Bakanı Samdech Krolahom Sar Kheng ile görüştü.


İkili görüşmenin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mevkidaşı Kambocya Basbakan Yardımcısı ve İçisleri Bakanı Samdech Krolahom Sar Kheng ile heyetini Bakanlıkta ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti. Türkiye ile Kamboçya’nın ikili ilişkilerinin 60’ıncı yılında olduğunu aktaran Bakan Soylu, Türkiye-Kamboçya arasındaki temasların ivme kazandığını söyledi.


İkili görüşmede birçok konunun ele alındığının altını çizen Bakan Soylu, terörle mücadeleden FETÖ’ye, göçten uyuşturucuyla mücadeleye kadar heyetler arası görüşmede birçok değerlendirme yapılacağını ve yapıcı bir görüşme olacağını ümit ettiğini anlattı.


Türkiye’de bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu aktaran Bakan Kheng ise "Güvenlik İş Birliği Anlaşmasını" imzalamaktan dolayı mutluluk duyduğunu bildirdi. İki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin artırılması konusunun gelecekte çok fazla geliştirilebilecek bir alan olduğunu anımsatan konuk Bakan Sar Kheng, Türkiye’nin son yıllarda göstermiş olduğu gelişmişlik, kalkınma ve güvenlik anlamındaki hamlelerinin kendilerini oldukça etkilediğini aktardı. Konuşmaların ardından iki heyet arasında görüşme gerçekleştirildi.


Heyetler arası görüşmenin ardından Soylu ve Kheng tarafından "Güvenlik İş Birliği Anlaşması" imzalandı. İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Kamboçya hükümetine, FETÖ/PDY’ye karşı gösterilen kararlı mücadeleden dolayı teşekkürlerini iletti.


Ülkeler arası atılacak adımların devam etmesi konusunda bir mutabakata vardıklarını belirten Bakan Soylu, şehirlerdeki kamu düzeninin sağlanması ve trafik kontrolü konusunda iş birliklerinin bugünden sonra çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğini ve tecrübe, deneyim, bilgi paylaşımlarının süreceğini kaydetti.


Sivil toplumla ilişkiler konusunda iş birliği adımı atacaklarını bildiren Bakan Soylu, "İmzaladığımız anlaşma çerçevesinde güvenlik, eğitim, emniyet, sahil güvenlik, jandarma ve polis akademisindeki eğitimler konusunda önemli iş birlikleri içerisinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.


Ayrıca görüşmede, mevkidaşı Bakan Sar Kheng ile terörle mücadeleyle ilgili karşılıklı bilgi paylaşımında bulunduklarını aktaran Bakan Soylu, "PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C gibi örgütlerin bilgilerini paylaştık. Ayrıca, şu anda dünyada ciddi bir göç dalgası var, bölgelerimizdeki göç dalgasını da konuşma fırsatı elde ettik" şeklinde konuştu.


Bakan Sar Kheng ise anlaşma ve temaslarla birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ilerleyeceğini umduklarını ve iş birliğinin arkasında olduklarını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yavaş’tan sanayicilere ziyaret
    1. Başkan Yavaş’tan sanayicilere ziyaret
    2. Başkan Öztürk’ten Çiftçi Malları..
    3. Rusya'da orman yangınları
    4. AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür,..
    5. Sıcaktan bunalan çocuklar süs..
    6. Milyonları ilgilendiriyor! Facebook ve..
    7. Kral tahta çıkışının yıl dönümünde..
    8. Hizmet-İş’ten greve destek
    9. Etkisiz hale getirilen terörist, sözde..
    10. FETÖ'den her yerde aranan eski..
    11. Diyanetten "Hazreti Hatice" açıklaması
    12. Galatasaray'da 3 futbolcu sağlık..
    13. Sinanbey’e otopark
    14. Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı!
    15. Fas Kralından 4 bin 764 tutukluya af
    16. İlk sergilerini açtılar
    17. Malatya’da kaçak içki ele geçirildi
    18. Terör devleti, 4 yaşındaki çocuğu..
    19. Otomobil yol kenarında bekleyen aileye..
    20. Motosiklet hırsızları kıskıvrak..
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!