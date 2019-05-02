İçişleri Bakanı Soylu, IDEF'19'u gezdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda stantları gezdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na ziyarette bulundu. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuar alanına gelen Soylu, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı stantlarını ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alan Soylu, ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN'ın stantlarını da gezdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'in eşlik ettiği Soylu, HÜRJET'i de inceledi. Soylu, fuar ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi.

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