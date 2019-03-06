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İçişleri Bakanı Soylu: "HDP, zillet ittifakı içerisindeki bütün partilere 299 aday, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi vermiş."

06 Mart 2019 Çarşamba 10:30
İçişleri Bakanı Soylu: "HDP, zillet ittifakı içerisindeki bütün partilere 299 aday, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi vermiş."

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:30
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