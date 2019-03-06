İçişleri Bakanı Soylu: "(HDP) Beraber icraya gelmek istiyorlar. Dün Cizre Belediyesinde, Sur Belediyesinde, bugün Erciş Belediyesinde yaşadığımızı İzmir'den Buca'ya kadar kim ne kazanacaksa, İstanbul'dan, hangi belediye kazanacaksa, Ankara'ya kadar bütün

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