İçişleri Bakanı Soylu Edirne'de

EDİRNE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Afganistanlı olup yakalanan 96 bin kişinin 30 binini geri gönderdik. Dünyada böyle bir rakam yok. Yani düzensiz göçün azalabilmesi için elimizden gelen bütün politikaları uyguluyoruz." dedi.

Bakan Soylu, kentte bir restoranda düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele 2. Koordinasyon Toplantısında, Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmenlerin bir kısmının ülkelerine geri gönderildiğini belirtti.

Türkiye'ye geldikten sonra yakalanan düzensiz Afgan göçmen sayısının 96 bine ulaştığını aktaran Soylu, "96 bin Afgan göçmen. Bunların toplam 30 binini geri gönderdik. Afganistanlı olup yakalanan 96 bin kişinin 30 binini geri gönderdik. Dünyada böyle bir rakam yok. Yani düzensiz göçün azalabilmesi için elimizden gelen bütün politikaları uyguluyoruz. Bilmenizi istiyorum." diye konuştu.





- "Mülteci insan, sahipsiz insan demek değildir"



Bakan Soylu, Türkiye'ye sığınan düzensiz göçmenlere insani şekilde davranıldığını, bunu da tüm dünyanın gördüğünü vurguladı.

"Avrupa ülkelerinin bize medeniyet öğretmeye çalışırken maalesef sığınmacılara karşı tavırlarının hiç insani olmadığını görüyoruz." diyen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu kabul edilebilir değildir. Bunu kendi vicdanları ve kendi merhametleriyle kabul etmemektedirler. Bir taraftan Avrupa'nın en temel meselelerinden bir tanesi kayıp çocuklar meselesidir. Bu onları elbetteki zora düşürecektir. İsmine geri itme vakıaları dediği uluslararası sisteme tamamen aykırı dünya göç kabullerine aykırı bir şekilde geri itme vakıalarını da hep birlikte yaşıyoruz. Bu konuda da bazı insani olmayan davranışları da görüyoruz. Bunu karşılaştığımızda muhataplarımız da aynı şeyleri söylüyor. Mülteci insan sahipsiz insan demek değildir.

Bunu böyle görmek, böyle davranmak ne yüzyılımıza ne de vicdanlarımıza yakışmaz. Gerek Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerek komşularımızda hem de göçün hedef ülkelerinden biraz daha fazla hassasiyet beklediğimizi ifade etmek isterim. Ben Yunanlı muhatabımla zannediyorum son 1,5 ayda 5 ya da 6 defa görüşmüşümdür. Hem de temel meseleleri yukarıdan aşağıya tek tek, tek tek irdeleyerek görüştüm. Arkadaşlarımız da muhataplarıyla görüşüyor. Bunu insani bir şekilde yönetme sorumluluğumuzu, evet önleme değil, yönetme sorumluluğumuzu ortaya koyma konusundaki politikalarda bir noktaya gelebilmek adına."



İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin batı ve doğu sınırının coğrafyanın en güvenli bölgesi haline geleceğini vurguladı.

(Bitti)