İçişleri Bakanı Soylu: "Doğu ve Güneydoğu'ya öyle bir el uzatıldı ki kayyum vesilesiyle, hem terörün şah damarı kesildi hem de oranın imar ve inşaası önemli ölçüde gerçekleştirildi. Doğu ve Güneydoğu'daki asayiş olaylarımız önemli oranda azaldı."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.